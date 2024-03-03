Уфимский Госцирк восстановят? Утверждено федеральное финансирование в 2 млрд рублей

21:39, 03 мар 2024

Правительство Российской Федерации приняло решение о выделении свыше 1,98 миллиарда рублей из федерального бюджета на реконструкцию и реставрацию исторического здания Государственного цирка в столице Башкортостана городе Уфе.

Данное решение последовало после подписания 2 марта 2024 года Председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным перечня важных для страны объектов, строительство и реконструкция которых запланирована на период 2024-2028 годы с привлечением бюджетных средств.

Согласно утвержденному перечню, общая стоимость работ по реконструкции уфимского цирка оценивается в 2,04 млрд рублей. При этом бюджетное финансирование будет осуществляться траншами: в 2026 году - 869,42 млн рублей, в 2027 году - 499,3 млн рублей, в 2028 году - 617,65 млн рублей. Оставшиеся 57 млн рублей должны быть выделены за счет собственных средств ФГБУ "Росгосцирк".

Напомним, что здание Государственного цирка в Уфе закрыли в 2017 году. Тогда по требованию прокуратуры объект был закрыт в связи с выявленными грубыми нарушениями норм безопасности. Учитывая планируемые сроки начала реставрационных работ, в итоге цирк простоит закрытым почти 10 лет. Ранее директор уфимской площадки заявляла о возможном старте реконструкции уже в начале 2022 года, однако этого не произошло.

После очередного отказа Минкультуры в реализации проекта, в процесс активно включился Глава Башкортостана Радий Хабиров. В январе 2023 года на встрече с Президентом РФ Владимиром Путиным он обратился с просьбой оказать содействие в прохождении цирковым проектом государственной экспертизы. Уже в октябре того же года гендиректор Росгосцирка Сергей Беляков сообщил о возможности начала реконструкции в 2026 году, с привлечением из федерального бюджета 870 млн рублей.

Автор: Семен Подгорный