Величайшая утрата для российского театра: ушел из жизни легенда сцены Александр Ширвиндт

22:43, 15 мар 2024

Российская культура понесла невосполнимую потерю. На 90-м году жизни скончался выдающийся актер, режиссер и педагог, народный артист России Александр Ширвиндт. Невозможно переоценить его колоссальный вклад в развитие отечественного театрального искусства и кинематографа.

Печальную весть о кончине мэтра сообщил его коллега Сергей Газаров. По словам актера, Александр Анатольевич скончался в одной из московских больниц после продолжительной болезни.

На протяжении более полувека творческий путь Ширвиндта был неразрывно связан с легендарным Театром сатиры. Придя сюда в 1970 году, он вдохнул новую жизнь в репертуар, привнеся свежие идеи и современное прочтение классических произведений. В 2000 году мастер возглавил театр в качестве художественного руководителя и оставался бессменным лидером вплоть до 2021 года, когда передал бразды правления, но сохранил почетный статус президента учреждения.

Зрители всех поколений знают и обожают Ширвиндта по его ярким, запоминающимся киноролям. Его потрясающие образы в картинах «Трое в лодке, не считая собаки», «Принцесса цирка», «Вокзал для двоих» и, конечно же, в культовой комедии «Ирония судьбы» навсегда вошли в золотой фонд отечественного кино. Фразы, произнесенные мастером перевоплощения в этих и других фильмах, стали крылатыми и разлетелись на цитаты.

За свою долгую и плодотворную карьеру Александр Ширвиндт создал около сотни разноплановых сценических работ. Его талант, обаяние и глубокий профессионализм снискали любовь миллионов поклонников. Уход этого великого человека является непоправимой утратой для всей российской культуры.

Автор: Вадим Рудаков