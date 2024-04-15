Элвин Грей рассказал про алкогольную зависимость

16:21, 15 апр 2024

Башкирский певец Радик Юльякшин, известный под сценическим псевдонимом Элвин Грей, наконец-то открыто заговорил о своих алкогольных проблемах. В недавнем интервью популярному музыкальному каналу МУЗ-ТВ исполнитель поделился личной историей борьбы с пагубной привычкой и рассказал о переменах в своей жизни.

Проблемы с алкоголем долгое время преследовали Элвина Грея, серьезно сказываясь на его творческой карьере. Певец признался, что ситуация достигла критической точки, когда российский музыкант Григорий Лепс провел с ним откровенную беседу, в которой убедительно призвал Радика Юльякшина отказаться от губительной зависимости. По словам Элвина Грея, именно это внушение и поддержка жены стали ключевыми факторами, подтолкнувшими его к решительным действиям.

Публичный резонанс вызвало обнародование в социальных сетях видеозаписи, на которой запечатлен Элвин Грей в нетрезвом состоянии во время одного из концертов в Янауле. На кадрах видно, как певец, сидя на краю сцены, общается со зрителями с нетипичным для себя поведением. Этот инцидент, по признанию самого артиста, заставил его осознать, что пора кардинально менять свой образ жизни.

Автор: Семен Подгорный

Фото: скриншот видео