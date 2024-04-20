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Глава Башкирии сообщил о новых выплатах

Глава Башкирии сообщил о новых выплатах

11:39, 20 апр 2024

В ходе встречи, состоявшейся 19 апреля, руководитель Башкирии Радий Хабиров объявил о планах внедрить программу субсидирования для ремесленников. Это позволит им покрывать до половины расходов на приобретение оборудования и материалов для создания традиционных башкирских нарядов. Разработка проекта уже ведется, а первые выплаты будут произведены в текущем году.

Хабиров подчеркнул важность сохранения культурных корней и преемственности поколений.
«Двойной праздник — День национального костюма, отмечаемый в третью пятницу апреля и вторую пятницу сентября, служит прекрасным напоминанием о необходимости чтить традиции наших предков», — отметил он.

Однако инициативы властей не ограничиваются финансовой поддержкой. По просьбе мастеров будет создано специальное экспозиционное пространство в Уфе, где ремесленники смогут демонстрировать свои шедевры национального костюмного искусства. Благодаря этому жители и гости республики получат возможность погрузиться в яркий мир башкирской культуры.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: glavarb
Теги: Хабиров Радий Фаритович
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