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Элвин Грей и Гузель Уразова помирились после скандального конфликта

Элвин Грей и Гузель Уразова помирились после скандального конфликта

10:56, 15 июл 2024

Давний конфликт между двумя яркими представителями башкирско-татарской музыкальной сцены, Элвином Греем и Гузель Уразовой, остался в прошлом. Музыкант поделился в социальных сетях фотографией, на которой они вместе завтракают в Нефтеюганске, куда артисты приехали с гастролями. Этот снимок стал первым публичным подтверждением примирения после скандального разрыва отношений в 2018 году.

Незадолго до этого Гузель Уразова подогрела интерес публики, опубликовав видео с совместного концерта, где они с Элвином Греем исполняют песню «Красивая и хороший». Обратившись к подписчикам с вопросом, считают ли они эту композицию хитом, певица намекнула на возможное возобновление сотрудничества.

Напомним, что конфликт между артистами вызвал бурные обсуждения среди поклонников и в СМИ. Предполагалось, что причиной раздора стали разногласия по поводу авторских прав на песню «Красивая и хороший». Несмотря на то, что ни Элвин Грей, ни Гузель Уразова не давали официальных комментариев по этому поводу, их взаимные упреки и отсутствие совместных выступлений говорили сами за себя.

Теперь же, судя по всему, звезды нашли общий язык и готовы двигаться дальше. Вполне возможно, что в скором времени нас ждут новые совместные проекты и хиты от этого талантливого дуэта.

Певец Элвин Грей скорбит об умершем друге

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Автор: Семен Подгорный
Фото: скриншот видео
Теги: Элвин Грей Гузель Уразова
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