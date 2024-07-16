За концерт Сукачева, Газманова и Антонова к 450-летию Уфы заплатят 38 млн

21:59, 16 июл 2024

В преддверии празднования 450-летия Уфы, муниципальный «Уфимский центр творческих проектов и креативных индустрий» активно готовится к проведению незабываемого концерта. Одним из главных событий станет выступление легендарных звезд российской эстрады — Гарика Сукачева, Олега Газманова и Юрия Антонова.

Согласно информации, опубликованной на портале госзакупок, общая стоимость услуг по организации и проведению концерта составит 37,9 млн рублей.

Наибольший гонорар получит Юрий Антонов — 11,5 млн рублей. Помимо этого, 2,5 млн рублей выделено на перелеты, проживание и транспортные расходы артиста и его коллектива. Еще 720,6 тыс. рублей пойдет на райдер программы пребывания, 795 тыс. рублей — на питание, и 733 тыс. рублей — на гостевой райдер.

Выступление Олега Газманова обойдется в 8,6 млн рублей, а дополнительные 1,5 млн рублей будут потрачены на транспортные расходы и проживание. Гостевой райдер певца оценен в 610 тыс. рублей.

За выступление Гарика Сукачева город заплатит 7,7 млн рублей. Еще 654 тыс. рублей уйдет на авиаперелеты артиста и его коллектива, 490 тыс. рублей — на автоперевозки, 647,2 тыс. рублей — на гостевой райдер, 662 тыс. рублей — на питание коллектива, и 716,8 тыс. рублей — на проживание.

Источники финансирования столь масштабного мероприятия в документации не указаны.

Автор: Вадим Рудаков