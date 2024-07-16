Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Культура в Башкирии »
logtype

За концерт Сукачева, Газманова и Антонова к 450-летию Уфы заплатят 38 млн

За концерт Сукачева, Газманова и Антонова к 450-летию Уфы заплатят 38 млн

21:59, 16 июл 2024

В преддверии празднования 450-летия Уфы, муниципальный «Уфимский центр творческих проектов и креативных индустрий» активно готовится к проведению незабываемого концерта. Одним из главных событий станет выступление легендарных звезд российской эстрады — Гарика Сукачева, Олега Газманова и Юрия Антонова.

Согласно информации, опубликованной на портале госзакупок, общая стоимость услуг по организации и проведению концерта составит 37,9 млн рублей.

Наибольший гонорар получит Юрий Антонов — 11,5 млн рублей. Помимо этого, 2,5 млн рублей выделено на перелеты, проживание и транспортные расходы артиста и его коллектива. Еще 720,6 тыс. рублей пойдет на райдер программы пребывания, 795 тыс. рублей — на питание, и 733 тыс. рублей — на гостевой райдер.

Выступление Олега Газманова обойдется в 8,6 млн рублей, а дополнительные 1,5 млн рублей будут потрачены на транспортные расходы и проживание. Гостевой райдер певца оценен в 610 тыс. рублей.

За выступление Гарика Сукачева город заплатит 7,7 млн рублей. Еще 654 тыс. рублей уйдет на авиаперелеты артиста и его коллектива, 490 тыс. рублей — на автоперевозки, 647,2 тыс. рублей — на гостевой райдер, 662 тыс. рублей — на питание коллектива, и 716,8 тыс. рублей — на проживание.

Источники финансирования столь масштабного мероприятия в документации не указаны.

Автор: Вадим Рудаков
Читайте также

Появились новые яйца дешевле 100 рублей: они по-настоящему удивят
Потребитель в Башкирии
Появились новые яйца дешевле 100 рублей: они по-настоящему удивят
Праздничные мероприятия к 75-летию Дня Победы обошлись бюджету Уфы в 220 млн рублей
Экономика в Башкирии
Праздничные мероприятия к 75-летию Дня Победы обошлись бюджету Уфы в 220 млн рублей
На открытие юрт Деда Мороза в Башкирии выделят полмиллиона рублей
Общество в Башкирии
На открытие юрт Деда Мороза в Башкирии выделят полмиллиона рублей
Башкирия получит более 700 млн. рублей дотаций на зарплату бюджетникам
Экономика в Башкирии
Башкирия получит более 700 млн. рублей дотаций на зарплату бюджетникам


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok