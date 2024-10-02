Элвин Грей почтил память Артура Кусимова: год без талантливого друга

10:36, 02 окт 2024

В мире музыки время течет по-особому. Кажется, что еще вчера звучали аккорды, наполненные жизнью и энергией молодого таланта. Но вот уже почти год, как эти мелодии стали эхом прошлого. Артур Кусимов, яркая звезда на музыкальном небосклоне, покинул этот мир, оставив после себя не только песни, но и глубокий след в сердцах тех, кто его знал.

Элвин Грей, известный исполнитель и близкий друг Артура, недавно посетил место последнего упокоения своего товарища. Вместе с музыкантами своей группы и родными Кусимова он посетил могилу, где теперь возвышается памятник, отражающий суть ушедшего артиста.

«Этот памятник — как застывшая песня», — делится своими мыслями Элвин в социальных сетях. «В нем воплощена вся суть Артура — его творческий дух, музыкальность, жизнелюбие. Именно таким мы будем помнить его всегда — молодым, талантливым, полным идей и энергии».

Время, как безжалостный дирижер, отсчитывает такты жизни.

«Уже почти год прошел, а кажется, что Артур просто вышел на минуту и сейчас вернется», — пишет Грей. «Сегодня мы собрались вместе, чтобы почтить его память. Спасибо тебе, Кусим, за все, что ты сделал для нас и для музыки. Пусть земля тебе будет пухом».

История сотрудничества Элвина Грея и Артура Кусимова началась еще в 2015 году. Тогда молодой Кусимов внес свежую струю в творчество уже известного артиста. Со временем Артур начал развивать собственный музыкальный проект, но дружба между музыкантами оставалась крепкой до самого конца.

Автор: Вадим Рудаков

Фото: соцсети