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Элвин Грей отменил концерты из-за проблем со слухом

Элвин Грей отменил концерты из-за проблем со слухом

11:28, 14 окт 2024

Недавно в своем блоге Элвин Грей поделился тревожной новостью: он вынужден отменить ближайшие концерты из-за внезапной потери слуха на левом ухе. Эта информация застала врасплох не только фанатов, но и организаторов мероприятий, запланированных на 14 и 15 октября в Бирске и Красноусольском.

Медики, к которым немедленно обратился артист, настоятельно рекомендовали ему пройти интенсивный курс лечения и воздержаться от выступлений на некоторое время. В настоящий момент Элвин проходит обследование, чтобы определить причины возникшего недуга и разработать эффективную стратегию лечения.

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Ранее Элвин уже обращался к специалистам из-за трудностей с восприятием низких частот. Однако текущая ситуация, по всей видимости, носит более серьезный характер и требует пристального внимания медиков.

Несмотря на вынужденную паузу в концертной деятельности, Элвин Грей не теряет оптимизма. Он заверил своих поклонников, что команда артиста в ближайшее время объявит новые даты выступлений. Сам певец намерен приложить все усилия для скорейшего возвращения на сцену.

Автор: Алия Карачурина
Фото: соцсети
Теги: Элвин Грей
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