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Анвар Нургалиев оригинальным способом пригласил своих фанатов на концерт в Казани

Анвар Нургалиев оригинальным способом пригласил своих фанатов на концерт в Казани

12:09, 23 окт 2024

Артист Анвар Нургалиев представил невероятное видео-приглашение на свои февральские концерты в Казани.

Ролик, опубликованный в социальных сетях певца, начинается с неожиданного кадра: Нургалиев, одетый в повседневную одежду, стоит привязанный к автомобилю. Как только машина трогается с места, происходит настоящее сценическое волшебство — натяжение веревки служит спусковым крючком для мгновенного преображения артиста. Будто по взмаху волшебной палочки, образ сменяется элегантным белоснежным концертным костюмом.

Концерты певца запланированы на начало февраля и, по словам самого исполнителя, ценовая политика остается демократичной — билеты доступны широкому кругу поклонников.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: скриншот видео
Теги: Нургалиев Анвар
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