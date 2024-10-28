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Элвин Грей объявил дату возвращения на сцену

Элвин Грей объявил дату возвращения на сцену

18:11, 28 окт 2024

Популярный певец Элвин Грей, недавно объявивший о проблемах со слухом и вынужденной паузе в концертной деятельности, готовится к возвращению на сцену. В своих социальных сетях артист опубликовал афишу с обновленным графиком выступлений, которые стартуют уже 12 декабря.

Напомним, что в начале октября Элвин Грей был вынужден прервать гастрольный тур из-за ухудшения слуха. Медицинское обследование выявило скопление жидкости в ухе, что потребовало от артиста отложить концерты по рекомендации врачей.

Несмотря на вынужденный перерыв, Элвин Грей не прекращал творческую деятельность. Недавно певец поделился в социальных сетях кадрами из студии звукозаписи, где он работает над новым материалом. Интересно, что на записи присутствует и супруга артиста Инзиля, которую Элвин Грей с юмором назвал своим «охранником».

Элвин Грей вынужден взять паузу в концертной деятельности из-за проблем со слухом

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Элвин Грей вынужден взять паузу в концертной деятельности из-за проблем со слухом
Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети Элвина Грея
Теги: Элвин Грей
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