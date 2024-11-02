В Башкирии поклонники Анвара Нургалиева заметили его в республиканском кардиоцентре

21:51, 02 ноя 2024

Певец Анвар Нургалиев отменил серию концертов в Башкирии из-за проблем со здоровьем и был замечен в кардиологическом центре.

В Республиканском кардиологическом центре Башкирии очевидцы заметили известного исполнителя Анвара Нургалиева. Артист выглядел обеспокоенным, несмотря на хорошее расположение духа.

Ранее, в конце октября, певец вынужденно отказался от выступлений в семи населенных пунктах республики. В их числе оказались Ермекеево, Шаран, Бакалы, Давлеканово, Языково, Благовещенск и Бирск. О причинах такого решения артист сообщил в социальных сетях, связав отмену концертов с состоянием здоровья.

Информация о госпитализации вызвала волнение среди поклонников звезды эстрады. В социальных сетях фанаты оставляют многочисленные пожелания выздоровления. Один из подписчиков сообщил о том, что видел транспортировку артиста машиной скорой помощи.

Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети