Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Культура в Башкирии »
logtype

В Башкирии поклонники Анвара Нургалиева заметили его в республиканском кардиоцентре

В Башкирии поклонники Анвара Нургалиева заметили его в республиканском кардиоцентре

21:51, 02 ноя 2024

Певец Анвар Нургалиев отменил серию концертов в Башкирии из-за проблем со здоровьем и был замечен в кардиологическом центре.

В Республиканском кардиологическом центре Башкирии очевидцы заметили известного исполнителя Анвара Нургалиева. Артист выглядел обеспокоенным, несмотря на хорошее расположение духа.

Ранее, в конце октября, певец вынужденно отказался от выступлений в семи населенных пунктах республики. В их числе оказались Ермекеево, Шаран, Бакалы, Давлеканово, Языково, Благовещенск и Бирск. О причинах такого решения артист сообщил в социальных сетях, связав отмену концертов с состоянием здоровья.

Информация о госпитализации вызвала волнение среди поклонников звезды эстрады. В социальных сетях фанаты оставляют многочисленные пожелания выздоровления. Один из подписчиков сообщил о том, что видел транспортировку артиста машиной скорой помощи.

Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Нургалиев Анвар
Читайте также

Анвар Нургалиев оригинальным способом пригласил своих фанатов на концерт в Казани
Культура в Башкирии
Анвар Нургалиев оригинальным способом пригласил своих фанатов на концерт в Казани
Певец из Башкирии Анвар Нургалиев перенес операцию
Общество в Башкирии
Певец из Башкирии Анвар Нургалиев перенес операцию
Элвин Грей переносит концерты, призывая помолиться за жертв московской трагедии
Общество в Башкирии
Элвин Грей переносит концерты, призывая помолиться за жертв московской трагедии
Известный в Башкирии артист рассказал подробности о детях погибшей племянницы
Общество в Башкирии
Известный в Башкирии артист рассказал подробности о детях погибшей племянницы


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok