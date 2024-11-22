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«Пишу и плачу»: певица из Уфы Гульназ Асаева поделилась важным событием в жизни

«Пишу и плачу»: певица из Уфы Гульназ Асаева поделилась важным событием в жизни

11:21, 22 ноя 2024

Министр культуры Башкирии Амина Шафикова объявила о присвоении звания заслуженной артистки республики исполнительнице башкирских и татарских песен Гульназ Асаевой.

Творческий путь артистки начался в 15 лет. С тех пор она покорила сердца слушателей по всей республике своими сольными выступлениями.

В ответ на присвоение почётного звания растроганная певица обратилась к поклонникам. В эмоциональном послании она выразила признательность родителям, супругу, своей команде и преданным слушателям.

"Большая поддержка и вера в меня от моей Родины" - именно так охарактеризовала свои чувства Асаева. По словам артистки, она до сих пор не может поверить в случившееся.

«Не знаю, что происходит»: Гульназ Асаева открыла в себе новый талант

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«Не знаю, что происходит»: Гульназ Асаева открыла в себе новый талант
Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Гульназ Асаева
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