«Пишу и плачу»: певица из Уфы Гульназ Асаева поделилась важным событием в жизни
11:21, 22 ноя 2024
Министр культуры Башкирии Амина Шафикова объявила о присвоении звания заслуженной артистки республики исполнительнице башкирских и татарских песен Гульназ Асаевой.
Творческий путь артистки начался в 15 лет. С тех пор она покорила сердца слушателей по всей республике своими сольными выступлениями.
В ответ на присвоение почётного звания растроганная певица обратилась к поклонникам. В эмоциональном послании она выразила признательность родителям, супругу, своей команде и преданным слушателям.
"Большая поддержка и вера в меня от моей Родины" - именно так охарактеризовала свои чувства Асаева. По словам артистки, она до сих пор не может поверить в случившееся.
Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
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