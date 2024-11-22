«Бул янымда»: Элвин Грей и Гузель Уразова снова поют вместе после громкой ссоры

11:25, 22 ноя 2024

Неожиданное музыкальное воссоединение произошло в татарской эстраде. Исполнители Элвин Грей и Гузель Уразова, ранее прервавшие творческое сотрудничество из-за конфликта, представили новую композицию.

Премьера песни «Бул янымда» («Будь рядом») состоялась ровно в полночь. Над треком работала команда авторов: музыку создали сами исполнители, а текст вышел из-под пера Анны Поповой. Лирический сюжет композиции повествует о чувствах влюблённых, их стремлении сохранить отношения и быть неразлучными.

Предыдущий опыт совместного творчества артистов, песня «Красивая и хорошая», завершился разногласиями. Причины конфликта остались неизвестными — ни Элвин, ни Гузель не прокомментировали ситуацию, однако после релиза они прекратили общение.

Аудитория встретила новый дуэт с долей скептицизма. В комментариях преобладают иронические замечания о предыдущем конфликте. Так, пользователь под ником Алина обратилась к артистам с шутливой просьбой: «Не подеритесь только в этот раз».

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Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети