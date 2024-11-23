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«Рановато еще»: 26-летняя певица из Башкирии столкнулась с волной критики после награждения

«Рановато еще»: 26-летняя певица из Башкирии столкнулась с волной критики после награждения

18:45, 23 ноя 2024

Награда обернулась волной хейта для молодой исполнительницы из Башкортостана Гульназ Асаевой. Артистка разместила в своем блоге фотографию с медалью "Заслуженная артистка Башкортостана", но вместо поздравлений получила шквал негативных откликов.

Подписчики усомнились в правомерности присвоения почетного звания 26-летней певице. В комментариях указывали на недостаточный возраст артистки и отсутствие выдающихся вокальных данных.

Интернет-пользователи задавались вопросом о возможности заслужить подобную награду в столь молодом возрасте. Некоторые намекали на непрозрачность процедуры награждения, отмечая десятилетний стаж выступлений как недостаточный для такого признания.

Впрочем, поклонники таланта Асаевой встали на защиту любимой исполнительницы. Они призвали критиков умерить негативные эмоции и "завидовать молча", подчеркнув, что позитивных отзывов значительно больше.

«Пишу и плачу»: певица из Уфы Гульназ Асаева поделилась важным событием в жизни

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«Пишу и плачу»: певица из Уфы Гульназ Асаева поделилась важным событием в жизни
Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети Гульназ Асаевой
Теги: Гульназ Асаева
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