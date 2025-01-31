Хабиров анонсировал преображение гигантской мечети Уфы

11:31, 31 янв 2025

В столице Башкирии завершен важный этап строительства мечети "Ар-Рахим". Об успехах сообщил глава региона Радий Хабиров в своих соцсетях.

Четыре минарета мечети полностью готовы — строители выполнили весь комплекс работ. Следующим шагом станет реставрация обветшавшей кровли.

"Предстоит большая работа по облицовке фасада — это главный вызов 2025 года", — рассказал Хабиров.

По его словам, вся техническая документация уже на руках, а специалисты закончили необходимые обследования объекта.

Глава республики поблагодарил всех, кто участвует в строительстве культового сооружения, и выразил уверенность в успешном завершении проекта "с Божьей помощью".

Автор: Семен Подгорный

Фото: скриншот видео