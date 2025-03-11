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Элвин Грей вынужден отменить концерт из-за непредвиденных обстоятельств

Элвин Грей вынужден отменить концерт из-за непредвиденных обстоятельств

20:37, 11 мар 2025

Сегодня, 11 марта, певец Радик Юльякшин, более известный как Элвин Грей, объявил об отмене своего концерта в Новом Уренгое. О непростой ситуации артист рассказал в своем Telegram-канале. По его словам, технические проблемы возникли из-за суровых северных морозов.

"Наши железные кони просто не вынесли холода, техника отказала", – поделился музыкант.

Сейчас команда артиста активно работает над тем, чтобы продолжить гастрольный тур. Для поклонников из Нового Уренгоя организаторы уже планируют новую дату выступления – купленные билеты останутся действительными.

Элвин Грей обратился к фанатам с извинениями и пообещал, что их город он обязательно посетит:

"Мы благодарны за ваше понимание!".
Семья Элвина Грея показала свой быт в Таиланде

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Автор: Семен Подгорный
Фото: vk.com/elvin_grey
Теги: Элвин Грей Радик Юльякшин
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