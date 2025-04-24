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В Уфе скончался музыкант и композитор Айрат Халиков

В Уфе скончался музыкант и композитор Айрат Халиков

18:47, 24 апр 2025

В Уфе 22 апреля на 59-м году жизни скончался музыкант и композитор Айрат Халиков. По информации коллег, причиной смерти стала болезнь.

Айрат Ягьфарович родился 10 февраля 1967 года в деревне Амирово Стерлибашевского района. Там же состоялось его погребение.

Профессиональное образование Халиков получил в Республиканской школе-интернате музыкального воспитания (ныне имени Газиза Альмухаметова), затем в Уфимском училище и институте искусств по классу баяна.

Трудовая деятельность началась в 1988 году с должности аккомпаниатора в народном ансамбле танца ДК РТИ Уфы. Впоследствии он работал в Уфимском татарском театре «Нур», в Башкирском фольклорном коллективе «Ядкар» Башгосфилармонии и в центре творческой молодёжи «Нурлы».

С 1998 по 2023 год Айрат Халиков возглавлял театр-студию «Ай-Рад» в Уфе, где занимался концертной деятельностью, преподавал вокал, создавал аранжировки и записи. В репертуаре музыканта были произведения на итальянском, испанском, французском, английском, русском, башкирском и татарском языках.

Последним местом работы Халикова в 2023–2024 годах стала должность директора Уфимского районного дома культуры.

За свою карьеру музыкант стал обладателем ряда наград: в 1995 году — лауреат международного фольклорного конкурса-фестиваля Тюрксой в Анкаре, в 1996 — лауреат конкурса «Дуслык йыры» в Нефтекамске. В 1997 году получил Гран-при международного конкурса «Урал моңо», в 2001 — звание лауреата конкурса «Туган тел».

В 2005 году Халикову присвоили звание лучшего культработника в номинации «Маэстро», а в 2008 году — звание заслуженного артиста Республики Татарстан.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Уфа
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