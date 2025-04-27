Не стало легенды башкирской эстрады: ушел из жизни Фидан Гафаров

21:39, 27 апр 2025

Не стало выдающегося деятеля культуры, народного артиста Башкортостана и Татарстана Фидана Гафарова. Как сообщается, певец скончался в возрасте 77 лет.

Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров выразил соболезнования в своих социальных сетях. Он отметил особую привязанность к композиции «Ҡышҡы романс» в исполнении ушедшего мастера.

"Помню в детстве, когда утром по нашему радио пел Фидан Гафаров, мама просила сделать погромче. Фидан Сафич всегда был в нашей жизни", - написал руководитель региона.

Хабиров подчеркнул, что уход артиста - невосполнимая утрата как лично для него, так и для всей республики.

Ранее мы писали о том, что в Уфе на 59-м году жизни скончался музыкант и композитор Айрат Халиков. Заслуженный артист Республики Татарстан возглавлял театр-студию "Ай-Рад" и был директором Уфимского районного дома культуры.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: youtube.com