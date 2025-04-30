В Башкирии специалистам готовы платить миллион за работу в селе

09:22, 30 апр 2025

В Башкирии работники культуры, которые решат переехать на работу в сельские районы, могут рассчитывать на выплату в 1 миллион рублей. Сообщается, что соответствующее постановление утвердил премьер-министр правительства республики Андрей Назаров, а сам документ размещён на официальном портале правовой информации Башкортостана.

В соответствии с новым постановлением, финансовую поддержку смогут получить специалисты до 35 лет включительно, которые устраиваются на работу в сельские населённые пункты или города с населением не более 50 тысяч человек. Одно из обязательных условий - трудоустройство на полную ставку. Предусмотрено, что выделенные средства можно потратить как на улучшение жилищных условий, так и на покупку личного автомобиля.

Заявки на участие принимаются в Министерстве культуры республики с 15 апреля по 15 июля текущего года.

Отмечается, что региональная программа «Земский работник культуры» действует с 2021 года и была запущена по инициативе главы республики Радия Хабирова и профильного Совета. За это время поддержку получили 150 специалистов, в том числе 63 преподавателя детских школ искусств.

Ранее мы писали о том, что в Башкирии перед празднованием Дня Победы выплатят по 2 тыс. руб. детям войны. Фронтовики и узники концлагерей получат по 80 тыс., труженики тыла – 55 тыс.

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Автор: Семен Подгорный