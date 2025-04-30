Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Культура в Башкирии »
logtype

В Башкирии специалистам готовы платить миллион за работу в селе

В Башкирии специалистам готовы платить миллион за работу в селе

09:22, 30 апр 2025

В Башкирии работники культуры, которые решат переехать на работу в сельские районы, могут рассчитывать на выплату в 1 миллион рублей. Сообщается, что соответствующее постановление утвердил премьер-министр правительства республики Андрей Назаров, а сам документ размещён на официальном портале правовой информации Башкортостана.

В соответствии с новым постановлением, финансовую поддержку смогут получить специалисты до 35 лет включительно, которые устраиваются на работу в сельские населённые пункты или города с населением не более 50 тысяч человек. Одно из обязательных условий - трудоустройство на полную ставку. Предусмотрено, что выделенные средства можно потратить как на улучшение жилищных условий, так и на покупку личного автомобиля.

Заявки на участие принимаются в Министерстве культуры республики с 15 апреля по 15 июля текущего года.

Отмечается, что региональная программа «Земский работник культуры» действует с 2021 года и была запущена по инициативе главы республики Радия Хабирова и профильного Совета. За это время поддержку получили 150 специалистов, в том числе 63 преподавателя детских школ искусств.

Ранее мы писали о том, что в Башкирии перед празднованием Дня Победы выплатят по 2 тыс. руб. детям войны. Фронтовики и узники концлагерей получат по 80 тыс., труженики тыла – 55 тыс.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

«Пенсии вырастут с 1 мая»: кому ждать прибавки

Читайте также:

«Пенсии вырастут с 1 мая»: кому ждать прибавки
Автор: Семен Подгорный
Теги: выплаты
Читайте также

Стала известна величина прожиточного минимума в Башкирии в 2024 году
Экономика в Башкирии
Стала известна величина прожиточного минимума в Башкирии в 2024 году
Появились приятные новости о крупных выплатах
Россия/мир
Появились приятные новости о крупных выплатах
30 тысяч рублей с нового года: Глава Башкирии подписал указ
Политика в Башкирии
30 тысяч рублей с нового года: Глава Башкирии подписал указ
На что можно потратить маткапитал
Общество в Башкирии
На что можно потратить маткапитал


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен