Это покруче Шамана: башкирский дуэт Ay Yola взорвал Уфу презентацией клипа на вирусный хит

09:19, 07 май 2025

Вчера, 6 мая, башкирская группа Ay Yola громко заявила о себе мировой премьерой клипа на трек "Homay", ставший интернет-сенсацией этой весны. Эксклюзивный показ прошел на огромном экране "Тинькофф Холла" на улице 50-летия Октября в Уфе, собрав десятки зрителей.

Композиция "Homay" от этно-группы уже успела стать настоящим феноменом - всего за неделю набрала миллионы прослушиваний в соцсетях. Трек получил признание не только среди обычных слушателей, но и среди известных персон. География популярности песни вышла за пределы России - особенно тепло её приняли в Казахстане.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: скриншот видео