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Башкирия будет официально праздновать День эпоса «Урал батыр»

Башкирия будет официально праздновать День эпоса «Урал батыр»

22:00, 30 май 2025

В Башкортостане появился новый региональный праздник. Глава республики Радий Хабиров сегодня, 30 мая, подписал указ об установлении ежегодного Дня эпоса «Урал батыр», который будет отмечаться 8 июня.

Новая дата призвана способствовать сохранению, развитию и популяризации башкирского народного эпического произведения. Кабинету министров РБ поручили подготовить план торжественных мероприятий и найти средства на их организацию. Муниципальные власти получили рекомендации проводить события, направленные на продвижение башкирского эпоса. Надзор за реализацией постановления осуществит первый вице-премьер Урал Кильсенбаев.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: праздники
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