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Скончалась детская поэтесса из Башкирии Любовь Афлятунова

Скончалась детская поэтесса из Башкирии Любовь Афлятунова

22:25, 16 июл 2025

В Стерлитамакском районе Башкирии скончалась детская поэтесса, прозаик и переводчица Любовь Афлятунова. Об этом сообщила журналист Марина Воронова в социальных сетях.

Любовь Александровна была участницей союзов писателей России, Башкортостана и Чувашии, а также дважды становилась лауреатом межрегионального фестиваля поэзии «Родники вдохновения». Поэтесса проживала и творила в селе Николаевка.

За свою карьеру автор выпустила 21 книгу, внесла значительный вклад в развитие детской поэзии на языках народов республики. На основе её произведений создано множество песен, включая «Последний звонок», «Мамочка», «Клубочек», «Каникулы», «Вальс одиноких сердец» и другие композиции.

В 2006 году московское музыкальное издательство выпустило три аудиоальбома с песнями на стихи Афлятуновой: «Школьные годы», «Наши мамы самые красивые», «Продолжение сказки».

Публикации поэтессы регулярно появлялись в газете «Стерлитамакский рабочий» и издании «Сельские Нивы». Она проводила встречи с детьми, легко находила с ними контакт. Коллеги называли её башкирской Барто.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Стерлитамакский район
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