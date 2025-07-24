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Артист ансамбля Гаскарова сделал предложение коллеге прямо на сцене в Уфе

Артист ансамбля Гаскарова сделал предложение коллеге прямо на сцене в Уфе

23:46, 24 июл 2025

На набережной столицы Башкортостана во время культурного мероприятия случилось романтическое событие. Танцовщик Государственного академического ансамбля народного танца имени Файзи Гаскарова Ильгам Идрисов предложил руку и сердце солистке труппы Айгуль Вахитовой. Об этом рассказала пресс-служба коллектива агентству «Башинформ».

Предложение прозвучало во время традиционного мероприятия «Самауырлы ритайым. В разгар выступления артист остановил номер, опустился на колено перед возлюбленной под звуки курая и аплодисменты зрителей.

«Самое главное в жизни – любовь, найти своего человека. Мне повезло, я такого человека нашел», — сказал Ильгам. После положительного ответа Айгуль зал взорвался овациями.

Любовная история танцовщиков началась еще в Башкирском хореографическом колледже имени Рудольфа Нуреева, где они учились хореографическому мастерству. После выпуска оба попали в ансамбль Гаскарова.

Ильгам танцует главные партии в «Медном каблуке», «Гульназире», «Дружбе», «Французском платке», «Ритмах и мелодиях Бангладеш». Айгуль блестяще выступает в башкирских композициях «Гульназира», «Бишбармак», «Бурзяночки», «Семь девушек», «Хомай», а также в китайском танце «Лунный проект бабочки».

В составе коллектива артисты объехали полсвета с гастролями, показывая хореографическое искусство республики и России. В прошлом году они выступали на Всемирном фестивале молодежи в Сочи и XI Форуме регионов Беларуси и России в Витебске, где их номера стали символом культурного диалога между народами.

Коллеги пожелали молодым, чтобы их семейная жизнь была такой же яркой и энергичной, как башкирский танец, а союз получился столь же гармоничным дуэтом, как их выступления на сцене.

«Самауырлы ритайым» — это особый проект, который сближает поколения через народные песни, танцы и чаепития. Ансамбль Гаскарова уже много лет участвует в этой инициативе, показывающей связь между стариной и современностью.

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В Башкирии на концерте Элвина Грея молодой человек сделал предложение возлюбленной

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В Башкирии на концерте Элвина Грея молодой человек сделал предложение возлюбленной
Автор: Семен Подгорный
Фото: пресс-служба ГААНТ им. Ф. Гаскарова
Теги: Уфа
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