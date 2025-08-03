В Башкирии похоронили известного литератора Хамита Иргалина

21:53, 03 авг 2025

В Башкирии на 75-м году жизни скончался писатель, драматург и художник Хамит Иргалин. Он был известен своими сатирическими рассказами и пьесами, которые ставили ведущие театры республики. Прощание с писателем прошло в Стерлитамаке.

Читатели ценили Иргалина за тонкий юмор и живой народный язык. Он умел находить смешное в обыденных ситуациях и создавать яркие, узнаваемые образы. Его первый сборник рассказов «Цена улыбки» вышел в 1992 году, позже были изданы книги «Восьмое путешествие Синдбада» и «Проклятие волчицы».

Как драматург Иргалин добился успеха на театральной сцене. Его пьесы ставили в Салавате и Стерлитамаке, а постановка «Не покидай меня, надежда!» в уфимском татарском театре «Нур» стала особенно популярной. Две его работы — «Пропавший сардар Чингис-хана» и «Реквием по потерянной любви» — побеждали на республиканских конкурсах драматургии.

Хамит Иргалин родился 1 сентября 1950 года. Он окончил Стерлитамакский педагогический институт. До того как полностью посвятить себя литературе, работал художником и возглавлял одно из крупнейших в регионе литературных объединений.

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Автор: Семен Подгорный