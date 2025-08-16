Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Культура в Башкирии »
logtype

Археологи нашли под Уфой древний ремесленный центр эпохи Золотой Орды

Археологи нашли под Уфой древний ремесленный центр эпохи Золотой Орды

21:38, 16 авг 2025

В Уфимском районе Башкортостана ученые открыли поселение времен Золотой Орды. О значимом археологическом открытии сообщил глава республики Радий Хабиров.

Исследователи изучили Подымаловское селище — крупный ремесленный центр средневекового периода. Специалисты выявили остатки жилых строений и производственных мастерских, обнаружили металлические орудия труда и керамические изделия. Найденные материалы свидетельствуют о высокой плотности населения и развитой структуре поселения с защищенными торговыми маршрутами.

Артефакты пополнят коллекцию планируемого Евразийского музея кочевых цивилизаций. Хабиров отметил, что башкирские археологи применяют передовые технологии, включая цифровую археологию. Этот метод помог открыть в Баймакском районе Ишмухаметовский курган — погребальный комплекс раннего железного века, поврежденный многолетней вспашкой. Памятник выявили случайно при оцифровке музея-заповедника "Ирендык".

Внедрение цифровых технологий упрощает полевые исследования и позволяет ученым переходить от изучения отдельных памятников к комплексному анализу археологического ландшафта всей республики.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный
Фото: со страницы Радия Хабирова
Теги: Уфимский район
Читайте также

Глава Башкирии встретился с представителями молодежных субкультур
Политика в Башкирии
Глава Башкирии встретился с представителями молодежных субкультур
Радий Хабиров потребовал ускорить весеннюю уборку в Уфе: "Будьте амбициознее!"
Политика в Башкирии
Радий Хабиров потребовал ускорить весеннюю уборку в Уфе: "Будьте амбициознее!"
Ветераны СВО открыли «намоленное место»
Общество в Башкирии
Ветераны СВО открыли «намоленное место»
Радий Хабиров назвал свою пиарщицу, обвиняемую в мошенничестве, «порядочным человеком»
Политика в Башкирии
Радий Хабиров назвал свою пиарщицу, обвиняемую в мошенничестве, «порядочным человеком»


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен