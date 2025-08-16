Археологи нашли под Уфой древний ремесленный центр эпохи Золотой Орды

21:38, 16 авг 2025

В Уфимском районе Башкортостана ученые открыли поселение времен Золотой Орды. О значимом археологическом открытии сообщил глава республики Радий Хабиров.

Исследователи изучили Подымаловское селище — крупный ремесленный центр средневекового периода. Специалисты выявили остатки жилых строений и производственных мастерских, обнаружили металлические орудия труда и керамические изделия. Найденные материалы свидетельствуют о высокой плотности населения и развитой структуре поселения с защищенными торговыми маршрутами.

Артефакты пополнят коллекцию планируемого Евразийского музея кочевых цивилизаций. Хабиров отметил, что башкирские археологи применяют передовые технологии, включая цифровую археологию. Этот метод помог открыть в Баймакском районе Ишмухаметовский курган — погребальный комплекс раннего железного века, поврежденный многолетней вспашкой. Памятник выявили случайно при оцифровке музея-заповедника "Ирендык".

Внедрение цифровых технологий упрощает полевые исследования и позволяет ученым переходить от изучения отдельных памятников к комплексному анализу археологического ландшафта всей республики.

Автор: Семен Подгорный

Фото: со страницы Радия Хабирова