В Башкирии нашли скелет шамана, которого «обезвредили» после смерти

21:42, 19 авг 2025

В Баймакском районе археологи обнаружили захоронение, предположительно, древнего шамана или жреца. Особенности погребения указывают на то, что соплеменники провели над телом ритуал «обезвреживания» — они верили, что покойный может навредить живым.

Раскопки ведут на Ишмухаметовском кургане. Тело в могиле лежало лицом вниз. У скелета отсутствовали голени и фаланги пальцев, левая рука была подогнута под туловище, а правая вытянута на север. Причиной смерти, вероятно, стало ранение в голову — в черепе застрял бронзовый наконечник стрелы.

По мнению ученых, такие увечья наносили намеренно. Древние люди считали, что могущественные шаманы и жрецы опасны даже после смерти. Чтобы обезопасить себя, их хоронили особым образом: калечили тело и пронзали голову, чтобы «запереть» дух.

Рядом с останками лежал короткий меч-акинак. В могиле также нашли фрагменты скелета лошади и еще один наконечник стрелы.

Раскопки кургана продолжаются. Археологи надеются найти новые артефакты, которые помогут больше узнать о верованиях и быте людей, живших на этой территории.

Автор: Семен Подгорный

Фото: научно-производственный центр по охране и использованию недвижимых объектов культурного наследия РБ