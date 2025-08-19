Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Культура в Башкирии »
logtype

В Башкирии нашли скелет шамана, которого «обезвредили» после смерти

В Башкирии нашли скелет шамана, которого «обезвредили» после смерти

21:42, 19 авг 2025

В Баймакском районе археологи обнаружили захоронение, предположительно, древнего шамана или жреца. Особенности погребения указывают на то, что соплеменники провели над телом ритуал «обезвреживания» — они верили, что покойный может навредить живым.

Раскопки ведут на Ишмухаметовском кургане. Тело в могиле лежало лицом вниз. У скелета отсутствовали голени и фаланги пальцев, левая рука была подогнута под туловище, а правая вытянута на север. Причиной смерти, вероятно, стало ранение в голову — в черепе застрял бронзовый наконечник стрелы.

По мнению ученых, такие увечья наносили намеренно. Древние люди считали, что могущественные шаманы и жрецы опасны даже после смерти. Чтобы обезопасить себя, их хоронили особым образом: калечили тело и пронзали голову, чтобы «запереть» дух.

Рядом с останками лежал короткий меч-акинак. В могиле также нашли фрагменты скелета лошади и еще один наконечник стрелы.

Раскопки кургана продолжаются. Археологи надеются найти новые артефакты, которые помогут больше узнать о верованиях и быте людей, живших на этой территории.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный
Фото: научно-производственный центр по охране и использованию недвижимых объектов культурного наследия РБ
Теги: Баймакский район
Читайте также

Жительницу Уфы нашли мертвой на улице
Происшествия в Башкирии
Жительницу Уфы нашли мертвой на улице
В Башкирии молодой парень умер загадочной смертью
Происшествия в Башкирии
В Башкирии молодой парень умер загадочной смертью
Смерть настигла молодую женщину в Уфе: тело найдено возле подъезда
Происшествия в Башкирии
Смерть настигла молодую женщину в Уфе: тело найдено возле подъезда
Глава СКР взял под личный контроль дело о гибели подростка в Башкирии
Человек и закон в Башкирии
Глава СКР взял под личный контроль дело о гибели подростка в Башкирии


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен