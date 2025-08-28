В Уфе умер художник журнала «Һәнәк» Халил Ахтямов

22:16, 28 авг 2025

В Уфе в возрасте 69 лет умер художник и журналист Халил Ахтямов. Он сорок лет создавал карикатуры и иллюстрации для башкирского сатирического журнала «Һәнәк».

Халил Хайдарович проработал в редакции с 1977 по 2017 год. За это время его работы стали знакомы нескольким поколениям читателей в Башкортостане. «Һәнәк» в переводе с башкирского означает «Вилы».

Халил Ахтямов имел звание ветерана труда.

