Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Культура в Башкирии »
logtype

В Уфе умер художник журнала «Һәнәк» Халил Ахтямов

В Уфе умер художник журнала «Һәнәк» Халил Ахтямов

22:16, 28 авг 2025

В Уфе в возрасте 69 лет умер художник и журналист Халил Ахтямов. Он сорок лет создавал карикатуры и иллюстрации для башкирского сатирического журнала «Һәнәк».

Халил Хайдарович проработал в редакции с 1977 по 2017 год. За это время его работы стали знакомы нескольким поколениям читателей в Башкортостане. «Һәнәк» в переводе с башкирского означает «Вилы».

Халил Ахтямов имел звание ветерана труда.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

В городе Башкирии умер ветеран МВД и наставник Радик Еникеев

Читайте также:

В городе Башкирии умер ветеран МВД и наставник Радик Еникеев
Автор: Семен Подгорный
Теги: Уфа утрата
Читайте также

В Башкирии похоронили известного литератора Хамита Иргалина
Культура в Башкирии
В Башкирии похоронили известного литератора Хамита Иргалина
В Башкирии скончался экс-глава башкирского Нефтекамска
Общество в Башкирии
В Башкирии скончался экс-глава башкирского Нефтекамска
Башкирия будет официально праздновать День эпоса «Урал батыр»
Культура в Башкирии
Башкирия будет официально праздновать День эпоса «Урал батыр»
В зоне СВО погиб депутат из Агидели Халил Абубакиров
Общество в Башкирии
В зоне СВО погиб депутат из Агидели Халил Абубакиров


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен