В Уфе умер художник журнала «Һәнәк» Халил Ахтямов
22:16, 28 авг 2025
В Уфе в возрасте 69 лет умер художник и журналист Халил Ахтямов. Он сорок лет создавал карикатуры и иллюстрации для башкирского сатирического журнала «Һәнәк».
Халил Хайдарович проработал в редакции с 1977 по 2017 год. За это время его работы стали знакомы нескольким поколениям читателей в Башкортостане. «Һәнәк» в переводе с башкирского означает «Вилы».
Халил Ахтямов имел звание ветерана труда.
Автор: Семен Подгорный
