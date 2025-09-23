Все новости Уфы и Башкортостана
Министр культуры Башкирии опровергла слухи об обысках в ведомстве

21:50, 23 сен 2025

Министр культуры Башкирии Амина Шафикова назвала ложью информацию о следственных действиях и задержаниях в министерстве. Она сообщила агентству «Башинформ», что ведомство работает в штатном режиме.

По словам министра, все сотрудники, включая её саму, находятся на рабочих местах.

Слухи об обысках распространились во вторник через один из региональных телеграм-каналов. В публикации утверждалось, что в здании Минкульта работают следователи, а саму Амину Шафикову задержали.

Автор: Семен Подгорный
Фото: Амина Шафикова / vk.ru
