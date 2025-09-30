Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Культура в Башкирии »
logtype

Умер народный артист России Олег Ханов

Умер народный артист России Олег Ханов

21:16, 30 сен 2025

В Оренбурге на 75-м году жизни умер народный артист России и Башкортостана Олег Ханов. О его смерти сообщила министр культуры Башкирии Амина Шафикова.

Олег Ханов родился в Архангельском районе Башкирии в августе 1951 года. После окончания Уфимского института искусств в 1973 году он начал карьеру в Башкирском академическом драматическом театре.

За свою творческую жизнь артист работал на сценах нескольких городов: в Башдраме, Оренбургском областном театре и московском «Сатириконе». Кроме того, Ханов был художественным руководителем театров в Уфе и Салавате, внося вклад в развитие театрального искусства региона.

«Сегодня остановилось сердце большого Мастера и настоящего Человека», — написала Амина Шафикова в своих социальных сетях.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

На 74-м году жизни умерла актриса из «Мимино» и «Глухаря» Людмила Гаврилова

Читайте также:

На 74-м году жизни умерла актриса из «Мимино» и «Глухаря» Людмила Гаврилова
Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети Амины Шафиковой
Теги: утрата
Читайте также

Министр культуры Башкирии опровергла слухи об обысках в ведомстве
Культура в Башкирии
Министр культуры Башкирии опровергла слухи об обысках в ведомстве
В зоне СВО погиб заслуженный артист Башкирии Раиль Ханов
Общество в Башкирии
В зоне СВО погиб заслуженный артист Башкирии Раиль Ханов
В Башкирии в аварии трагически погиб тренер ДЮСШ
Происшествия в Башкирии
В Башкирии в аварии трагически погиб тренер ДЮСШ
Умер бывший солист "Иванушек International" Олег Яковлев
Общество в Башкирии
Умер бывший солист "Иванушек International" Олег Яковлев


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен