Умер народный артист России Олег Ханов

21:16, 30 сен 2025

В Оренбурге на 75-м году жизни умер народный артист России и Башкортостана Олег Ханов. О его смерти сообщила министр культуры Башкирии Амина Шафикова.

Олег Ханов родился в Архангельском районе Башкирии в августе 1951 года. После окончания Уфимского института искусств в 1973 году он начал карьеру в Башкирском академическом драматическом театре.

За свою творческую жизнь артист работал на сценах нескольких городов: в Башдраме, Оренбургском областном театре и московском «Сатириконе». Кроме того, Ханов был художественным руководителем театров в Уфе и Салавате, внося вклад в развитие театрального искусства региона.

«Сегодня остановилось сердце большого Мастера и настоящего Человека», — написала Амина Шафикова в своих социальных сетях.

Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети Амины Шафиковой