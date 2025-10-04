Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Культура в Башкирии »
logtype

В Уфе начали разбирать памятник Салавату Юлаеву. Всадника уже сняли с постамента

В Уфе начали разбирать памятник Салавату Юлаеву. Всадника уже сняли с постамента

21:52, 04 окт 2025

В Уфе приступили к основному этапу реставрации главного символа Башкортостана — памятника Салавату Юлаеву. В субботу специалисты сняли с постамента фигуру всадника. Теперь монумент, знакомый каждому жителю и гостю столицы, разобран на части.

Демонтаж проводят максимально бережно, чтобы сохранить все элементы. По словам архитектора Александра Мирианашвили, перед подъёмом фигуру всадника аккуратно разделили по заводским соединительным швам. Этим же методом вскоре разберут на два фрагмента и снимут скульптуру коня. Днём ранее, в пятницу, с памятника уже демонтировали мелкие детали: саблю, плеть и конскую сбрую.

За ходом работ следят эксперты из Российской академии художеств и специалисты «Башкультнаследия». В правительстве республики подтвердили, что всё идёт по утверждённому проекту. Восстанавливать элементы памятника будут в Уфе, в специально подготовленном производственном помещении.

Обновлённый монумент вернётся на своё привычное место в 2027 году.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Памятник Салавату Юлаеву в Уфе разбирают для реставрации. Он вернется в 2027 году

Читайте также:

Памятник Салавату Юлаеву в Уфе разбирают для реставрации. Он вернется в 2027 году
Автор: Семен Подгорный
Фото: скриншот видео
Теги: Уфа
Читайте также

Памятник Салавату Юлаеву в Уфе разбирают для реставрации. Он вернется в 2027 году
Общество в Башкирии
Памятник Салавату Юлаеву в Уфе разбирают для реставрации. Он вернется в 2027 году
Главный памятник Уфы готовят к демонтажу
Общество в Башкирии
Главный памятник Уфы готовят к демонтажу
Подделка под башкирское: «Карламанская» сгущенка с гербом республики попало под прицел УФАС
Человек и закон в Башкирии
Подделка под башкирское: «Карламанская» сгущенка с гербом республики попало под прицел УФАС
В Уфе приняли решение доработать проект реконструкции памятника Салавату Юлаеву
Культура в Башкирии
В Уфе приняли решение доработать проект реконструкции памятника Салавату Юлаеву


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен