В Уфе начали разбирать памятник Салавату Юлаеву. Всадника уже сняли с постамента

21:52, 04 окт 2025

В Уфе приступили к основному этапу реставрации главного символа Башкортостана — памятника Салавату Юлаеву. В субботу специалисты сняли с постамента фигуру всадника. Теперь монумент, знакомый каждому жителю и гостю столицы, разобран на части.

Демонтаж проводят максимально бережно, чтобы сохранить все элементы. По словам архитектора Александра Мирианашвили, перед подъёмом фигуру всадника аккуратно разделили по заводским соединительным швам. Этим же методом вскоре разберут на два фрагмента и снимут скульптуру коня. Днём ранее, в пятницу, с памятника уже демонтировали мелкие детали: саблю, плеть и конскую сбрую.

За ходом работ следят эксперты из Российской академии художеств и специалисты «Башкультнаследия». В правительстве республики подтвердили, что всё идёт по утверждённому проекту. Восстанавливать элементы памятника будут в Уфе, в специально подготовленном производственном помещении.

Обновлённый монумент вернётся на своё привычное место в 2027 году.

Автор: Семен Подгорный

Фото: скриншот видео