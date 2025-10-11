В Башкирии учредили новый праздник — День национального танца

18:45, 11 окт 2025

В Башкирии появился новый официальный праздник — День национального танца. Глава республики Радий Хабиров подписал указ, согласно которому праздник будут отмечать ежегодно 21 октября.

Дату выбрали в честь дня рождения выдающегося башкирского хореографа Файзи Гаскарова. Праздник призван сохранить и развить танцевальные традиции народов, проживающих в республике.

Правительство Башкирии подготовит программу ежегодных мероприятий. Городам и районам рекомендовано организовывать концерты и фестивали, чтобы как можно больше людей увидели национальные танцы. В Уфе 21 октября в ГКЗ «Башкортостан» пройдёт большой концерт. Зрителям покажут легендарные постановки из золотого фонда башкирской хореографии, отражающие историю и традиции народа.

Это уже второй праздник в Башкирии, посвящённый народным традициям. С 2020 года в республике также отмечают День национального костюма. Он проходит дважды в год: в третью пятницу апреля и вторую пятницу сентября.

