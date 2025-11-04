Все новости Уфы и Башкортостана
Группа Ay Yola выпустила кавер на «Чёрную луну» для фильма «Август»

Группа Ay Yola выпустила кавер на «Чёрную луну» для фильма «Август»

21:30, 04 ноя 2025

Башкирская группа Ay Yola записала кавер на песню «Чёрная луна» группы «Агата Кристи». Трек стал саундтреком к новому художественному фильму «Август». Музыканты представили композицию и клип на неё в своих социальных сетях.

Чтобы придать песне национальный колорит, в аранжировку добавили звучание курая, кубыза и домбры, а также горловое пение в исполнении Рината Рамазанова. Основную вокальную партию исполнила Адель Шайхитдинова. Над аранжировкой вместе с Русланом Шайхитдиновым работал композитор Дмитрий Емельянов.

Запись проходила в студии при Новосибирской консерватории. По словам музыкантов, работа шла в напряжённом режиме: аранжировщик готовил музыку параллельно с записью, а вокал записывали по ночам между концертами. В результате, как считает группа, кавер сохранил узнаваемость оригинала, но обрёл новое звучание с башкирским колоритом и фирменным стилем Ay Yola.

