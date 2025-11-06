Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Культура в Башкирии »
logtype

В Уфе полностью демонтировали памятник Салавату Юлаеву

В Уфе полностью демонтировали памятник Салавату Юлаеву

22:11, 06 ноя 2025

В Уфе завершился демонтаж памятника Салавату Юлаеву. Рабочие сняли последний фрагмент — нижнюю часть конной фигуры. Теперь все компоненты скульптуры находятся в специальном цехе, где специалисты приступят к восстановлению.

Памятник разбирали в обратном порядке его исторической сборки. Перед началом работ эксперты детально обследовали состояние самого монумента и кургана-основания, чтобы обеспечить сохранность всех элементов. Для перевозки фрагментов использовали специальную технику.

Цель реставрации — вернуть монументу первоначальный вид и обеспечить его долговечность. После завершения работ скульптуру и курган восстановят в их исходном виде. Весь процесс соответствует федеральному законодательству об охране объектов культурного наследия.

Обновлённый памятник вернут на прежнее место в 2027 году, к 60-летию со дня его установки.

За ходом работ следят Наблюдательный совет при Башкультнаследии, Управление госохраны объектов культурного наследия Республики Башкортостан и Западно-Уральское управление Ростехнадзора. Проект поддерживается Российской академией художеств.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный
Фото: Салават Юлаев. Реставрация / телаграм-канал
Теги: Уфа
Читайте также

В Уфе завершают демонтаж памятника Салавату Юлаеву для реставрации
Общество в Башкирии
В Уфе завершают демонтаж памятника Салавату Юлаеву для реставрации
В Уфе начали разбирать памятник Салавату Юлаеву. Всадника уже сняли с постамента
Культура в Башкирии
В Уфе начали разбирать памятник Салавату Юлаеву. Всадника уже сняли с постамента
Памятник Салавату Юлаеву в Уфе разбирают для реставрации. Он вернется в 2027 году
Общество в Башкирии
Памятник Салавату Юлаеву в Уфе разбирают для реставрации. Он вернется в 2027 году
Главный памятник Уфы готовят к демонтажу
Общество в Башкирии
Главный памятник Уфы готовят к демонтажу


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен