В Уфе полностью демонтировали памятник Салавату Юлаеву

22:11, 06 ноя 2025

В Уфе завершился демонтаж памятника Салавату Юлаеву. Рабочие сняли последний фрагмент — нижнюю часть конной фигуры. Теперь все компоненты скульптуры находятся в специальном цехе, где специалисты приступят к восстановлению.

Памятник разбирали в обратном порядке его исторической сборки. Перед началом работ эксперты детально обследовали состояние самого монумента и кургана-основания, чтобы обеспечить сохранность всех элементов. Для перевозки фрагментов использовали специальную технику.

Цель реставрации — вернуть монументу первоначальный вид и обеспечить его долговечность. После завершения работ скульптуру и курган восстановят в их исходном виде. Весь процесс соответствует федеральному законодательству об охране объектов культурного наследия.

Обновлённый памятник вернут на прежнее место в 2027 году, к 60-летию со дня его установки.

За ходом работ следят Наблюдательный совет при Башкультнаследии, Управление госохраны объектов культурного наследия Республики Башкортостан и Западно-Уральское управление Ростехнадзора. Проект поддерживается Российской академией художеств.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Салават Юлаев. Реставрация / телаграм-канал