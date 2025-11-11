Все новости Уфы и Башкортостана
Памятник Салавату Юлаеву вернётся на постамент к осени 2027 года

Памятник Салавату Юлаеву вернётся на постамент к осени 2027 года

21:17, 11 ноя 2025

Памятник Салавату Юлаеву, который находится на реставрации, вернётся на своё место в Уфе через два года. Его установят на постамент к осени 2027 года. Сейчас скульптура находится в специальном цехе, где специалисты восстанавливают её первоначальный вид.

Реставраторы очищают металл от коррозии и загрязнений, чтобы вернуть памятнику исторический облик и цвет, который задумал скульптор. В начале ноября рабочие демонтировали последнюю часть фигуры, и теперь все основные работы ведутся в цехе.

Реставрация продлится до весны 2027 года. После этого обновлённую скульптуру вернут на место, а летом и осенью того же года власти планируют отремонтировать фонтан и благоустроить сквер вокруг памятника.

