Глава Башкирии рассказал о дальнейшей судьбе уфимского Госцирка

Глава Башкирии рассказал о дальнейшей судьбе уфимского Госцирка

21:27, 11 ноя 2025

В Уфе отремонтируют здание цирка. Башкирия получит на это деньги из федерального бюджета, которые будут поступать в течение трёх лет — в 2026, 2027 и 2028 годах. Об этом сообщил глава республики Радий Хабиров во время Прямой линии.

Сами работы планируют начать уже в 2026 году. Сейчас для этого специалисты заново разрабатывают проект реконструкции. Как только он будет готов, документ направят на государственную экспертизу. Если проект получит положительное заключение, строители приступят к ремонту.

Вопрос с реконструкцией цирка решился после обращения Радия Хабирова к Президенту России. Федеральный центр поддержал инициативу и выделил финансирование. Глава Башкирии назвал завершение работ приоритетной задачей.

Башкирия добилась включения реконструкции цирка в федеральную программу

Автор: Семен Подгорный
Фото: rutube
Теги: Уфа госцирк
