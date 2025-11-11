Глава Башкирии рассказал о дальнейшей судьбе уфимского Госцирка

21:27, 11 ноя 2025

В Уфе отремонтируют здание цирка. Башкирия получит на это деньги из федерального бюджета, которые будут поступать в течение трёх лет — в 2026, 2027 и 2028 годах. Об этом сообщил глава республики Радий Хабиров во время Прямой линии.

Сами работы планируют начать уже в 2026 году. Сейчас для этого специалисты заново разрабатывают проект реконструкции. Как только он будет готов, документ направят на государственную экспертизу. Если проект получит положительное заключение, строители приступят к ремонту.

Вопрос с реконструкцией цирка решился после обращения Радия Хабирова к Президенту России. Федеральный центр поддержал инициативу и выделил финансирование. Глава Башкирии назвал завершение работ приоритетной задачей.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Читайте также: Башкирия добилась включения реконструкции цирка в федеральную программу

Автор: Семен Подгорный

Фото: rutube