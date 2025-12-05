Все новости Уфы и Башкортостана
Башкирская этногруппа Ay Yola презентовала новую совместную песню с Алсу

22:26, 05 дек 2025

5 декабря башкирская этногруппа Ay Yola и певица Алсу представили совместный трек — новую версию народной песни «Ай, былбылым». Премьера приурочена к завершению первого гастрольного тура группы и концерту в Уфе. Композицию уже можно послушать на всех стриминговых площадках.

О чем песня

В основе трека — башкирский эпос «Урал-батыр». Сюжет строится вокруг диалога героя с соловьем — в предании эта птица считается мудрым хранителем тайн. Действие происходит у реки Агидель, которая в эпосе олицетворяет сына Урал-батыра.

Музыканты называют песню «мостом между эпохами». Это популярная народная мелодия в Башкортостане и Татарстане, где любовь традиционно выражается через образы природы.

Как создавалась музыка

Над звучанием работал музыкант ансамбля, народный артист Башкирии Ринат Рамазанов. По его словам, финальная версия аранжировки — третья по счету. Первые два варианта группа отклонила, так как они не отражали фирменный стиль коллектива.

Итоговый вариант Рамазанов написал в самолете во время перелета из Краснодара в Москву. Он изменил ритм, переработал гармонию и добавил в звучание больше «воздуха», чтобы песня соответствовала современному стилю Ay Yola.

Автор: Семен Подгорный
Фото: Официальное сообщество группы Ay Yola / vk.com
Теги: ay yola
