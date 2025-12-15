Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Культура в Башкирии »
logtype

В Башкирской опере зазвучала Instasamka: «Севильский цирюльник» переосмыслили для зумеров

В Башкирской опере зазвучала Instasamka: «Севильский цирюльник» переосмыслили для зумеров

22:13, 15 дек 2025

Башкирский театр оперы и балета удивил зрителей неожиданным музыкальным решением. Несколько дней назад на сцене состоялась премьера обновлённой версии классической оперы Джоаккино Россини «Севильский цирюльник».

Во втором действии постановки прозвучала композиция поп-исполнительницы Instasamka «За деньги — да». Трек исполнили на итальянском языке в сопровождении симфонического оркестра.

Московский режиссёр Сергей Широков объяснил творческое решение концепцией спектакля, ориентированного на молодую аудиторию. По его словам, команда стремилась вынести на поверхность актуальные темы современности.

«Это деньги, подкуп, нечестные отношения друг между другом и даже то, что любовь всё равно покупается. В нашем случае Бартоло — тяжёлый, жёсткий антигерой, который держит в своих лапах несчастную Розину. И она просто всем говорит: „да“. Когда ей предлагают выйти замуж за солдата — она говорит „да“, когда за студента — тоже „да“», — пояснил постановщик.

По мнению режиссёра, главная формула спектакля в том, что без денег сегодня невозможно ничего добиться. Именно это создатели постановки хотели подчеркнуть и донести до своей целевой аудитории.

В сети появилась информация о том, что некоторые певицы отказались участвовать в этой версии оперы.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Башкирская этногруппа Ay Yola презентовала новую совместную песню с Алсу

Читайте также:

Башкирская этногруппа Ay Yola презентовала новую совместную песню с Алсу
Автор: Семен Подгорный
Читайте также

Народный артист Башкирии получил травму во время спектакля
Культура в Башкирии
Народный артист Башкирии получил травму во время спектакля
Это покруче Шамана: башкирский дуэт Ay Yola взорвал Уфу презентацией клипа на вирусный хит
Культура в Башкирии
Это покруче Шамана: башкирский дуэт Ay Yola взорвал Уфу презентацией клипа на вирусный хит
В Уфе проводили в последний путь инженера Башоперы, погибшего в ходе спецоперации
Общество в Башкирии
В Уфе проводили в последний путь инженера Башоперы, погибшего в ходе спецоперации
Абьюз, комплексы и «дичайший» фотошоп: Кристина Асмус призналась, что пережила насилие и рассказала, как ей удалось исцелиться
Россия/мир
Абьюз, комплексы и «дичайший» фотошоп: Кристина Асмус призналась, что пережила насилие и рассказала, как ей удалось исцелиться


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен