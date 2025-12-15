В Башкирской опере зазвучала Instasamka: «Севильский цирюльник» переосмыслили для зумеров

22:13, 15 дек 2025

Башкирский театр оперы и балета удивил зрителей неожиданным музыкальным решением. Несколько дней назад на сцене состоялась премьера обновлённой версии классической оперы Джоаккино Россини «Севильский цирюльник».

Во втором действии постановки прозвучала композиция поп-исполнительницы Instasamka «За деньги — да». Трек исполнили на итальянском языке в сопровождении симфонического оркестра.

Московский режиссёр Сергей Широков объяснил творческое решение концепцией спектакля, ориентированного на молодую аудиторию. По его словам, команда стремилась вынести на поверхность актуальные темы современности.

«Это деньги, подкуп, нечестные отношения друг между другом и даже то, что любовь всё равно покупается. В нашем случае Бартоло — тяжёлый, жёсткий антигерой, который держит в своих лапах несчастную Розину. И она просто всем говорит: „да“. Когда ей предлагают выйти замуж за солдата — она говорит „да“, когда за студента — тоже „да“», — пояснил постановщик.

По мнению режиссёра, главная формула спектакля в том, что без денег сегодня невозможно ничего добиться. Именно это создатели постановки хотели подчеркнуть и донести до своей целевой аудитории.

В сети появилась информация о том, что некоторые певицы отказались участвовать в этой версии оперы.

Автор: Семен Подгорный