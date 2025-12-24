Путин присвоил башкирскому оперному певцу Ильдару Абдразакову звание народного артиста России

21:57, 24 дек 2025

Сегодня в Екатерининском зале Кремля президент Владимир Путин вручил высокие государственные награды деятелям искусства. Среди награждённых — заслуженный артист России и народный артист Башкортостана Ильдар Абдразаков, получивший звание народного артиста РФ.

Абдразаков выразил благодарность главе государства и вспомнил родителей, которые не дожили до этого момента. Оперный певец рассказал, что отец всегда напоминал ему о малой родине и просил чаще выступать перед земляками.

«Когда с другой стороны начали говорить: „Сделай свой выбор“, у меня не было даже на секунду какого-то сомнения. Я сказал, что еду домой», — поделился артист.

Он подчеркнул, что Россия и Башкирия — его земля, где похоронены предки, где он вырос и где намерен продолжать жизнь и творчество.

Помимо Абдразакова награды получили пианист Денис Мацуев, режиссёр Игорь Угольников, актёр Сергей Маковецкий и архитектор Николай Шумаков. Путин отметил, что награждённые представляют разные жанры искусства, но их объединяет творческая востребованность, качество работ и всенародное признание. Церемония прошла в торжественной обстановке в одном из главных залов резиденции президента.

Автор: Семен Подгорный