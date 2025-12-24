Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Культура в Башкирии »
logtype

Путин присвоил башкирскому оперному певцу Ильдару Абдразакову звание народного артиста России

Путин присвоил башкирскому оперному певцу Ильдару Абдразакову звание народного артиста России

21:57, 24 дек 2025

Сегодня в Екатерининском зале Кремля президент Владимир Путин вручил высокие государственные награды деятелям искусства. Среди награждённых — заслуженный артист России и народный артист Башкортостана Ильдар Абдразаков, получивший звание народного артиста РФ.

Абдразаков выразил благодарность главе государства и вспомнил родителей, которые не дожили до этого момента. Оперный певец рассказал, что отец всегда напоминал ему о малой родине и просил чаще выступать перед земляками.

«Когда с другой стороны начали говорить: „Сделай свой выбор“, у меня не было даже на секунду какого-то сомнения. Я сказал, что еду домой», — поделился артист.

Он подчеркнул, что Россия и Башкирия — его земля, где похоронены предки, где он вырос и где намерен продолжать жизнь и творчество.

Помимо Абдразакова награды получили пианист Денис Мацуев, режиссёр Игорь Угольников, актёр Сергей Маковецкий и архитектор Николай Шумаков. Путин отметил, что награждённые представляют разные жанры искусства, но их объединяет творческая востребованность, качество работ и всенародное признание. Церемония прошла в торжественной обстановке в одном из главных залов резиденции президента.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный
Теги: Ильдар Абдразаков Путин Владимир Владмирович
Читайте также

Семь жителей Башкортостана получили государственные награды
Общество в Башкирии
Семь жителей Башкортостана получили государственные награды
Не стало легенды башкирской эстрады: ушел из жизни Фидан Гафаров
Культура в Башкирии
Не стало легенды башкирской эстрады: ушел из жизни Фидан Гафаров
Айдар Галимов опубликовал неожиданное видео
Культура в Башкирии
Айдар Галимов опубликовал неожиданное видео
Путин присвоил звание «Мать-героиня» жительнице Балтачевского района Башкирии, воспитывающей 13 детей
Общество в Башкирии
Путин присвоил звание «Мать-героиня» жительнице Балтачевского района Башкирии, воспитывающей 13 детей


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен