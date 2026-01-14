Элвин Грей рассказал в Telegram о первой песне «Хочу тебя» и её перезаписи

21:51, 14 янв 2026

Элвин Грей рассказал об истории создания своей дебютной композиции и анонсировал ее переиздание. Об этом артист сообщил в своем телеграм-канале 14 января.

Музыкант поделился воспоминаниями о том, как в 14 лет написал свою первую песню «Сине хочу». По его словам, с момента создания композиции минуло 22 года, но он до сих пор помнит те моменты в мельчайших подробностях. Тогда подросток просто излил свои чувства в текст.

Артист отметил, что за прошедшие годы его жизнь кардинально изменилась, но эта песня всегда оставалась с ним как честная частица души. Теперь команда музыканта перезаписала трек с современным звучанием, сохранив при этом дух оригинала.

Грей признался, что писал композицию вместо посещения школьных занятий, выбрав темой любовь. Следом появилась вторая работа под названием «Не дала». Исполнитель подчеркнул, что наряду с такими произведениями создавал и серьезные треки.

Музыкант сравнил свою дебютную песню с первой любовью и выразил волнение перед повторным релизом. Он назвал предстоящий выход особенным моментом для себя и поклонников.

