Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Культура в Башкирии »
logtype

Элвин Грей вернул песню «Туган як» на музыкальные платформы после решения суда

Элвин Грей вернул песню «Туган як» на музыкальные платформы после решения суда

21:37, 05 фев 2026

Народный артист Башкирии Радик Юльякшин, известный под псевдонимом Элвин Грей, вернул в музыкальные сервисы легендарную композицию «Туган як» («Родной край»). Песня на татарском и башкирском языках снова доступна слушателям после завершения судебного конфликта.

Осенью 2025 года правообладатели композиции обратились в суд с требованием выплаты компенсации за нарушение исключительных прав на произведение. Разбирательство вокруг прав на исполнение культового хита затянулось на несколько месяцев. Представители музыкального лейбла «Элвин Грей» подтвердили, что стороны пришли к соглашению, и все его условия получили одобрение арбитражного суда.

Сам Юльякшин признался, что «Туган як» занимает особое место в его карьере. По словам музыканта, это легендарная композиция, которую любят представители двух народов и имеет огромное количество поклонников по всему миру. Элвин Грей отметил, что рад возможности делиться своей версией песни со слушателями.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Элвин Грей судится за право петь «Туган як»

Читайте также:

Элвин Грей судится за право петь «Туган як»
Автор: Семен Подгорный
Фото: Элвин Грей / телеграм
Теги: Элвин Грей Радик Юльякшин
Читайте также

Элвин Грей назвал причину смерти 31-летнего музыканта Артура Кусимова
Культура в Башкирии
Элвин Грей назвал причину смерти 31-летнего музыканта Артура Кусимова
Элвин Грей судится за право петь «Туган як»
Человек и закон в Башкирии
Элвин Грей судится за право петь «Туган як»
Элвин Грей вынужден отменить концерт из-за непредвиденных обстоятельств
Культура в Башкирии
Элвин Грей вынужден отменить концерт из-за непредвиденных обстоятельств
Элвин Грей предстал в новом образе
Культура в Башкирии
Элвин Грей предстал в новом образе


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен