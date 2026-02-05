Элвин Грей вернул песню «Туган як» на музыкальные платформы после решения суда

21:37, 05 фев 2026

Народный артист Башкирии Радик Юльякшин, известный под псевдонимом Элвин Грей, вернул в музыкальные сервисы легендарную композицию «Туган як» («Родной край»). Песня на татарском и башкирском языках снова доступна слушателям после завершения судебного конфликта.

Осенью 2025 года правообладатели композиции обратились в суд с требованием выплаты компенсации за нарушение исключительных прав на произведение. Разбирательство вокруг прав на исполнение культового хита затянулось на несколько месяцев. Представители музыкального лейбла «Элвин Грей» подтвердили, что стороны пришли к соглашению, и все его условия получили одобрение арбитражного суда.

Сам Юльякшин признался, что «Туган як» занимает особое место в его карьере. По словам музыканта, это легендарная композиция, которую любят представители двух народов и имеет огромное количество поклонников по всему миру. Элвин Грей отметил, что рад возможности делиться своей версией песни со слушателями.

