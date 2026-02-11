В Башкирии учредили медаль имени Рами Гарипова

22:30, 11 фев 2026

Союз писателей Башкортостана учредил медаль имени Рами Гарипова. О новой награде сообщили в организации накануне дня рождения народного поэта, передает «Башинформ».

Медаль будут вручать «За вклад в развитие литературы Башкортостана». Получить награду смогут не только писатели, но и актеры, государственные деятели России и даже иностранцы, которые помогали развивать национальную литературу республики.

Председатель Союза писателей Айгиз Баймухаметов назвал Гарипова пламенным поэтом, публицистом и талантливым переводчиком. По его словам, через переводы поэт выстроил мост дружбы между народами мира. Увековечить память литератора в организации считают святым долгом.

Каждая медаль получит индивидуальный номер. Первых обладателей награды назовут в ближайшие месяцы. Точные сроки церемонии награждения пока не раскрываются.

Рами Гарипов — классик башкирской литературы, автор стихов, поэм и публицистических произведений. Его творчество переведено на десятки языков.

Автор: Семен Подгорный

Фото: пресс-служба / Союз писателей РБ