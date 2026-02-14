Башкирская группа AY YOLA отправляется в первый европейский тур

23:00, 14 фев 2026

Башкирская группа AY YOLA отправляется покорять Европу — трио проведёт первую серию концертов в четырёх городах Старого Света с 28 февраля по 7 марта. Об этом музыканты сообщили в своих соцсетях.

Коллектив, получивший мировую известность благодаря хиту HOMAY, выступит в Белграде, Софии, Будапеште и Берлине. Музыканты намерены представить европейской публике живое звучание курая, домбры и кубыза, а также познакомить зрителей с древним эпосом «Урал-Батыр», который столетиями передавался сэсэнами из поколения в поколение.

Сами артисты подчеркнули, что на европейских площадках впервые прозвучит история, рождённая на земле Башкортостана.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Читайте также: Башкирская этногруппа Ay Yola презентовала новую совместную песню с Алсу

Автор: Семен Подгорный

Фото: ay yola