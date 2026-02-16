Песня композитора из Башкирии Урала Рашитова прозвучала в «Ледниковом периоде»

21:51, 16 фев 2026

На Первом канале в шоу «Ледниковый период» прозвучала культовая башкирская композиция «Туган як» авторства Урала Рашитова. Номер исполнили фигуристка Софья Акатьева и актёр из Уфы Артур Каспранов из команды Ильи Авербуха. Видео выступления опубликовано на сайте канала.

Дуэт вышел на лёд в национальных костюмах с тематическим оформлением. Жюри поставило паре 11,88 балла — 5,90 за технику и 5,98 за артистизм.

Каспранов вырос в Уфе, с пяти лет занимался хоккеем, играл за «Салават Юлаев» и «СКА-Варяги». Позже сменил коньки на сцену — в 20 лет поступил в Российский государственный институт сценических искусств. Известность ему принесла роль в сериале «Молодёжка. Новая смена».

Автор: Семен Подгорный

Фото: скриншот видео / Первый канал