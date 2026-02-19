Все новости Уфы и Башкортостана
Уфимский кукольник с полувековым стажем получил орден от Путина

21:48, 19 фев 2026

Владимир Путин подписал указ о награждении уфимского артиста-кукловода Айрата Ахметшина орденом «За заслуги в культуре и искусстве». Об этом сообщила пресс-служба Башкирского государственного театра кукол.

Айрат Акрамович — живая легенда кукольного театра в России. На сцене Башкирского театра кукол он работает больше полувека. За это время артист заслужил звание народного артиста Российской Федерации, а в 2025 году получил специальную премию «Золотая маска» с формулировкой «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства». Ещё раньше, в 2020-м, ему вручили орден Салавата Юлаева — высшую государственную награду Башкортостана.

Орден присуждён Ахметшину за многолетнюю плодотворную деятельность и весомый вклад в развитие отечественной культуры. В театре отмечают, что мастерство кукловождения Айрата Акрамовича — филигранное, а его преданность профессии принесла ему признание как среди зрителей, так и в экспертном сообществе.

Директор Башкирского театра кукол Альберт Имамутдинов назвал Ахметшина главным волшебником труппы. По его словам, артист принадлежит к редкому числу мастеров, которые формируют облик современного кукольного театра в стране. Имамутдинов подчеркнул, что государственное признание заслуг Ахметшина — значимое событие не только для самого театра, но и для всей культурной жизни республики и России в целом.

В пресс-службе театра добавили, что имя Айрата Ахметшина стало золотой страницей в истории учреждения, а орден — закономерным итогом десятилетий безупречного служения сцене.

Автор: Семен Подгорный
Фото: пресс-служба / Башкирский государственный театр кукол
Теги: награждение Путин Владимир Владмирович
