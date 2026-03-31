Главная » Общество в Башкирии » Культура в Башкирии »
Памятник Салавату Юлаеву в Уфе оказался в критическом состоянии: реставраторы впервые столкнулись с такими масштабами разрушений

22:02, 31 мар 2026

Монумент национальному герою Башкирии разобрали для восстановления — и обнаружили серьёзные конструктивные проблемы. О ходе реставрационных работ сообщило издание «Башинформ».

Скульптура Салавата Юлаева в Уфе была демонтирована и доставлена в ангар на территории промышленной зоны в Черниковке. Там специалисты очищают её от старого покрытия и фиксируют повреждения. Состояние монумента оказалось значительно хуже ожидаемого.

Руководитель реставрационной группы Андрей Кудрявцев рассказал, что изначально скульптуру предполагалось изготовить из бронзы. Однако в 1960-е годы цветные металлы направлялись на нужды космической программы, и необходимое сырьё не выделили. В итоге монумент отлили из чугуна — в спешке, чтобы успеть к ноябрьским торжествам. Металл использовался низкого качества, с высоким содержанием шлака.

При транспортировке в 1967 году часть элементов откололась. В процессе установки все соединения были проварены латунью. На протяжении 58 лет конструкция подвергалась воздействию осадков и ветра, защитное покрытие справилось не полностью. Сегодня при очистке швов чугун в ряде мест разрушается — по словам Кудрявцева, с подобным он прежде не встречался.

Тем не менее специалисты намерены сохранить памятник. Планируется применение щадящих методов — как механических, так и химических. После завершения работ монументу вернут первоначальный цвет вместо нынешнего зелёного. Реставраторы готовы выполнить необходимое количество пробных образцов до получения одобрения архитектора проекта.

Автор: Семен Подгорный
Теги: Уфа
