Экс-замминистра культуры Башкирии встал во главе главного концертного зала республики

21:30, 08 апр 2026

Государственный концертный зал «Башкортостан» обрёл нового руководителя. Ильнур Мухьянов, ранее занимавший должность заместителя министра культуры республики, официально представлен коллективу учреждения в качестве исполняющего обязанности директора, сообщают региональные источники.

Мухьянов возглавлял министерство культуры в статусе заместителя с января 2022 по сентябрь 2025 года. Свою карьеру он начал в Башгосфилармонии, затем руководил отделом культуры Ишимбайского района и занимал должность заместителя главы администрации по социальным вопросам. В период с 2019 по 2022 год являлся главным советником по взаимодействию с органами местного самоуправления в управлении Главы Башкирии.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: личная страница | ВКонтакте