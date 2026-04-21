Заслуженный за концерт: Элвин Грей усомнился в награде Егора Крида

22:03, 21 апр 2026

Башкирский певец Элвин Грей (настоящее имя — Радик Юльякшин) назвал присвоение Егору Криду звания заслуженного артиста республики обесцениванием награды.

В разговоре с татарстанским блогером Олесей Лесной он задал простой вопрос: если звание дают за приезд и концерт — что тогда оно значит? По словам Юльякшина, в Башкирии и соседнем Татарстане хватает местных исполнителей, которые годами работают ради такого признания.

Крид получил звание 20 октября — глава республики Радий Хабиров вручил его прямо после концерта в Уфе. Хабиров похвалил певца за профессионализм и назвал его «настоящим артистом без фальши».

Сам Крид объяснил связь с городом просто: с детства приезжает в Уфу к родственникам и каждый раз видит, как республика меняется к лучшему. Башкирия, судя по всему, ответила взаимностью — в официальном порядке.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Элвин Грей / телеграм