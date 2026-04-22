3-летняя девочка поднялась на сцену и спела с Элвином Греем

22:00, 22 апр 2026

Малышка Милана не стала ждать приглашения. Прямо во время концерта Элвина Грея в Оренбурге она сама вышла на сцену — и уверенно исполнила «Татарку».

Певец не растерялся: поговорил с девочкой и предложил спеть вместе. Милана согласилась без колебаний. Зал аплодировал стоя.

За выступление Грей вручил юной артистке футболку с автографом. Видео с концерта он опубликовал в соцсетях — и заодно дал оценку:

«В три года выйти на сцену и исполнить песню — это невероятно».

Автор: Семен Подгорный

Фото: Элвин Грей | соцсети