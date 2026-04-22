Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Культура в Башкирии »
3-летняя девочка поднялась на сцену и спела с Элвином Греем

22:00, 22 апр 2026

Малышка Милана не стала ждать приглашения. Прямо во время концерта Элвина Грея в Оренбурге она сама вышла на сцену — и уверенно исполнила «Татарку».

Певец не растерялся: поговорил с девочкой и предложил спеть вместе. Милана согласилась без колебаний. Зал аплодировал стоя.

За выступление Грей вручил юной артистке футболку с автографом. Видео с концерта он опубликовал в соцсетях — и заодно дал оценку:

«В три года выйти на сцену и исполнить песню — это невероятно».

Автор: Семен Подгорный
Фото: Элвин Грей | соцсети
Теги: Элвин Грей Радик Юльякшин
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен