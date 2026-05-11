Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Культура в Башкирии »
logtype

Народный артист Башкирии вступился за арестованного мэра Уфы прямо во время выступления

Народный артист Башкирии вступился за арестованного мэра Уфы прямо во время выступления

21:05, 11 май 2026

Певец Айдар Галимов вышел на сцену в Нефтекамске — и внезапно превратил концерт в политическое заявление. С микрофоном в руке он заступился за арестованного мэра Уфы Ратмира Мавлиева: назвал его «очень порядочным» и человеком, который живёт ради горожан и справедливости.

Помощники артиста сняли момент на видео и тут же выложили в соцсети. Галимов трижды подчеркнул, что никто его не просил и не заказывал — «говорю от всей души».

Мавлиев, кстати, родом именно из Нефтекамска — города, где проходил концерт.

28 апреля следователи СУ СК по Башкирии вывели мэра из рабочего кабинета в наручниках. Ему предъявили обвинения в коррупционных и должностных преступлениях. Суд отправил его в СИЗО, но адвокат обжаловал меру пресечения — и Мавлиева перевели под домашний арест. Следствие уже готовит жалобу на это решение в вышестоящую инстанцию.

Глава Башкирии Радий Хабиров пока сохраняет за Мавлиевым статус действующего мэра — до вступления приговора в силу.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Мэр Уфы вышел из СИЗО под домашний арест

Читайте также:

Мэр Уфы вышел из СИЗО под домашний арест
Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети Айдара Галимова
Теги: Нефтекамск мавлиев ратмир рафилович Айдар Галимов
Читайте также

Мэр Уфы вышел из СИЗО под домашний арест
Человек и закон в Башкирии
Мэр Уфы вышел из СИЗО под домашний арест
Мэра Уфы арестовали. Ему грозит до 10 лет
Человек и закон в Башкирии
Мэра Уфы арестовали. Ему грозит до 10 лет
Мэра Уфы задержали за взятку землёй и покровительство строителям
Человек и закон в Башкирии
Мэра Уфы задержали за взятку землёй и покровительство строителям
Фейковые аккаунты мэра Уфы в соцсетях использовали для мошенничества
Общество в Башкирии
Фейковые аккаунты мэра Уфы в соцсетях использовали для мошенничества


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.
Подробнее Не согласен Согласен