Народный артист Башкирии вступился за арестованного мэра Уфы прямо во время выступления

21:05, 11 май 2026

Певец Айдар Галимов вышел на сцену в Нефтекамске — и внезапно превратил концерт в политическое заявление. С микрофоном в руке он заступился за арестованного мэра Уфы Ратмира Мавлиева: назвал его «очень порядочным» и человеком, который живёт ради горожан и справедливости.

Помощники артиста сняли момент на видео и тут же выложили в соцсети. Галимов трижды подчеркнул, что никто его не просил и не заказывал — «говорю от всей души».

Мавлиев, кстати, родом именно из Нефтекамска — города, где проходил концерт.

28 апреля следователи СУ СК по Башкирии вывели мэра из рабочего кабинета в наручниках. Ему предъявили обвинения в коррупционных и должностных преступлениях. Суд отправил его в СИЗО, но адвокат обжаловал меру пресечения — и Мавлиева перевели под домашний арест. Следствие уже готовит жалобу на это решение в вышестоящую инстанцию.

Глава Башкирии Радий Хабиров пока сохраняет за Мавлиевым статус действующего мэра — до вступления приговора в силу.

Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети Айдара Галимова