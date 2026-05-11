Заслуженный артист Башкирии заблокировал певицу и лишился прав на её хиты

21:36, 11 май 2026

Певица Ильмира Нагимова лишает заслуженного артиста Башкортостана Марата Яруллина права исполнять её песни. Причина — блокировка в мессенджере.

До этого Нагимова публично призналась в тайных отношениях с Яруллиным. После поста в соцсетях ей написали больше тридцати девушек — с одинаковым текстом: он встречался с каждой из них, уверяя, что с Ильмирой давно всё кончено.

Певица попыталась объясниться. Отправила сообщение — попросила хотя бы извинений. Яруллин ответил блокировкой.

По данным канала «Честный репортаж», Нагимова теперь требует удалить хиты «Минем серем» и «Мәктәп еллары» со всех цифровых платформ и запрещает их исполнение.

«Как хорошо, что я решилась на тот пост — столько всего узнала», — написала певица.

Заслуженный артист республики пока молчит.

Автор: Семен Подгорный

Фото: скриншот видео / vk.com/nagimovaa_offical